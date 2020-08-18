Российский оппозиционный журналист Александр Сотник раскрыл цель Кремля на Донбассе

По его словам, Россия не прекратит частичную оккупацию Донбасса. По его мнению, Путин не собирается отступать из Украины потому, что не хочет делать ее сильнее.

Такую точку зрения он высказал 2019 года, передает Обозреватель.



"Донбасс нужен Путину только для того, чтобы ослаблять Украину посредством этого анклава военной нестабильности. Полагаю, до тех пор, пока Путин в Кремле, его политика в отношении Украины не изменится. Сильная Украина ему не нужна", — предположил Сотник.

Он также отметил, что конфликт на востоке страны может в будущем усугубиться.

"Не исключаю, что обострится ситуация на Донбассе. О полномасштабных военных действиях сегодня вряд ли можно вести речь: денег нет, всем "держаться". Но подчеркну: залезть в черепную коробку Путина невозможно", — рассказал журналист.

Также ранее сообщалось, что Саша Сотник предрек крах России при путинском режиме.

По его словам, режим в России, который установил президент Владимир Путин, находится в тупике. Никто не понимает, куда двигаться дальше. Он также добавил, что Путин требует "чистки чиновничества среднего звена" и рискует поставить себя и свое окружение один на один с изголодавшимися "низами".

Напомним, что Сотник раскрыл, почему Россия никогда не станет Украиной.

Также Politeka писала, что Сотник рассказал, когда Россия оставит Донбасс в покое.