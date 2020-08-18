Такое может быть только на "освобожденном Донбассе"

Боевик «ДНР» получил в подарок от властей "республики" ключи от своей же собственной квартиры в Горловке

Об инциденте рассказал в своей колонке для «Антикора» блогер Фашик Донецкий.

Он высмеял пафос и шумиху вокруг вручения ключей от трехкомнатной квартиры некоему Дмитрию Александрову, который пришел на это торжественное мероприятие на костылях. Согласно информации пропагандистов, жилье военнослужащему "народной милиции ДНР" вручили по поручению "главы республики" Дениса Пушилина.

Все дело в том, что квартира, с барского плеча подаренная «защитнику Донбасса», ранее была у него «отжата» более проворными ребятами из числа боевиков. Командир выгнал Александрова из квартиры, поселившись в ней, за что получил злейшего врага.

Не долго думая, оставшийся без крыши над головой боевик написал высшему военному «начальству» донос на своего командира, обвинив его в финансовых махинациях в батальоне, а также предоставил документы о том, что тот торговал «налево» оружием, боеприпасами и горючим.

Командира, естественно, убрали, однако радость Александрова была недолгой: квартиру ему возвращать не собирались, потому что на нее уже стояла очередь из желающих боевиков, которых тоже решили наградить квадратными метрами, пусть и ворованными.

Из-за этого горе-боевик взялся активно употреблять спиртное, а чтобы наказать тех, кто его обидел, он возле своих позиций наставил мин. После этого мужчина пошел пить дальше. Отгуляв день рождения у такого же "защитника", как сам, Дмитрий в невменяемом от алкоголя состоянии сам же напоролся на собственную мину.

В результате квартиру обратно он таки получил, хоть и преподнесли это как награждение.

«Для этого макаке нужно было: сначала выехать из собственного жилья, ибо начальнику понравилось оно. Сдать начальника за воровство. Набухаться и наставить мин возле собственных позиций. Взорваться на собственной же мине. Получить ключи от собственного жилья на камеры рос тв и местных пропагандистов. Радоваться тому, шо хитрый план срррработаль!!!», – иронизирует блогер.

Напомним, оставшиеся без украинских пенсий жители "ДНР" недовольны подачками оккупантов.

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