На одном из митингов в Беларуси мужчина пришел с флагом РФ и в футболке с изображением Владимира Путина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал Donetchanyn.

На опубликованном видео мужчина с российским флагом и в футболке с Путиным подходит к одному из протестующих и спрашивает о его отношении к РФ. Белорус ответил, что к России относится нормально, если только она не нападет.

Россиянин пытался объяснить, что пришел на митинг, чтобы "показать, что он может сюда прийти с российским флагом".

У него спросили, поддерживает ли он Путина и аннексию Крыма и военную агрессию РФ на Донбассе.

"Я Путина поддерживаю... Я из России. Дружище, а если ты приедешь ко мне и наденешь футболку с Лукашенко, я должен к тебе придраться?"- спросил россиянин.

В ответ на это один из протестующих отметил, что он высказывает свое мнение на своей территории, а не на чужой.

"Ты поддерживаешь Путина, а Путин - враг Беларуси и Украины", - отметил протестующий.

Россиянин пытался спорить с протестующими относительно того, что Путин является врагом, а также в очередной раз подчеркнул, что пришел на митинг, чтобы показать, что он здесь может спокойно находиться с российским флагом.

Ему объяснили, что в целом не имеют ничего против флага, но футболка с изображением агрессора неуместна.

Напомним, Лукашенко вытер ноги об интересы Украины: "отныне Минские соглашения невозможны".

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