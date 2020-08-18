Рішення України відкликати свого посла в Білорусі - правильне

Про це на своїй сторінці в Facebook пише головний редактор видання "Хвиля" Юрій Романенко, повідомляє Politeka.

На його думку, офіційному Києву пора визнати, що Олександр Лукашенко не веде політику, окрему від РФ.

"Коли цей жук сам себе нажучив, є реальний шанс поміняти владу в Мінську на більш прийнятну конфігурацію".

Романенко вважає, що не варто боятися перемоги проросійського кандидата, так як Лукашенко всі 26 років правління був проросійським.

"Нам майже напевно не пощастить. Росіяни зможуть нав'язати Білорусі свого нового ставленика. Але це не скасовує спроби вести ту політику, яка нам вигідна і відповідає нашим інтересам", – вважає журналіст.

За його словами, інтересам України відповідає те, щоб Російська Федерація "загрузла" в Білорусі якомога глибше.

"Чим гірше у неї будуть там справи, тим більше можливостей буде у нас просувати свою повістку по Донбасу і Криму", – переконаний Юрій Романенко.

Politeka писала, що візит президента Олександра Лукашенка на Мінський завод колісних тягачів обіцяє стати найскандальнішим за частиною цинічних заяв.

Так, виступаючи перед робітниками, спочатку він заявив про те, що нікуди не піде зі своєї посади, як би народ не протестував, а потім і зовсім виправдав силовиків, які влаштували тортури затриманих білорусів в центрі ізоляції правопорушників на Околишина.

"Тепер про те, що хтось когось побив. Абсолютно вірно ... на охрестила 2500 або 2000 (затриманих), щоб ви знали. На Околишина, не популярно, але скажу, отримали ті, хто там же, на Околишина кидався на ментів. Ви знаєте хто?",- заявив Лукашенко.

Військові навчання Білорусі можуть послужити приводом для військового вторгнення РФ в цю країну. Таку думку озвучив відомий український журналіст Олексій Братущак. За його словами, президент Росії може ввести війська в Білорусь лише за наявності серйозного на це приводу.

"Масові виступи проти Лукашенка-не привід. Заходу цей привід не продати. Нових санкцій за окупацію Білорусі Путін точно не хоче", – пояснив Братущак.

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