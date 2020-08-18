Решение Украины отозвать своего посла в Беларуси – правильное

Об этом на своей странице в Facebook пишет главный редактор издания "Хвиля" Юрий Романенко, сообщает Politeka.

По его мнению, официальному Киеву пора признать, что Александр Лукашенко не ведет политику, отдельную от РФ.

"Когда этот жук сам себя нажучил, есть реальный шанс поменять власть в Минске на более приемлемую конфигурацию".

Романенко считает, что не стоит бояться победы пророссийского кандидата, так как Лукашенко все 26 лет правления был пророссийским.

"Нам почти наверняка не повезёт. Россияне смогут навязать Беларуси своего нового ставленника. Но это не отменяет попытки вести ту политику, которая нам выгодна и соответствует нашим интересам", – считает журналист.

По его словам, интересам Украины отвечает то, чтобы Российская Федерация "увязла" в Беларуси как можно глубже.

"Чем хуже у неё будут там дела, тем больше возможностей будет у нас продвигать свою повестку по Донбассу и Крыму", – убежден Юрий Романенко.

Politeka писала, что визит президента Александра Лукашенко на Минский завод колесных тягачей обещает стать самым скандальным по части циничных заявлений.

Так, выступая перед рабочими, сначала он заявил о том, что никуда не уйдет со своего поста, как бы народ не протестовал, а затем и вовсе оправдал силовиков, которые устроили пытки задержанных белорусов в центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

"Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно… На Окрестила 2500 или 2000 (задержанных), чтоб вы знали. На Окрестина, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина бросался на ментов. Вы знаете кто?", – заявил Лукашенко.

Военные учения Беларуси могут послужить поводом для военного вторжения РФ в эту страну. Такое мнение озвучил известный украинский журналист Алексей Братущак. По его словам, президент России может ввести войска в Беларусь лишь при наличии серьезного на это повода.

"Массовые выступления против Лукашенко – не повод. Западу этот повод не продать. Новых санкций за оккупацию Беларуси Путин точно не хочет", – объяснил Братущак.

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