Украинская писательница, борец за права государственного языка Лариса Ницой, сделала резкое заявление о России

По ее мнению, Россия мечтает уничтожить Украину, чтобы окончательно присвоить себе ее культурное наследие, в частности – древнюю украинскую письменность.

Такое мнение она озвучила 2018 года в интервью для журналистов Обозревателя.

По словам Ницой, украинцам от кириллицы "нельзя отказываться ни в коем случае".

"Мы являемся одной из немногих наций, которые имели древнее письмо и письменность еще до нашей эры на наших рубежах. Давайте вспомним Каменную могилу - это самое древнее письмо на планете. Эти памятки находятся на территории Украины. Да, то письмо еще не было кириллицей, но наше письмо, включая кириллицу - самое древнее", - заявила она.

Она пояснила, что Россия хочет уничтожить Украину, чтобы быть причастной к ее истории.

"Почему Россия все время хотела уничтожить нас? Они хотели быть причастными к древней цивилизации, а мы им мешаем. Это как престол и наследники этого престола. Дальним родственникам или вообще не родственникам, которые хотят получить этот престол, надо убрать наследников. Россия хочет нас убрать, чтобы нашим наследием завладеть, в том числе нашей древней кириллицей", - отметила писательница.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.