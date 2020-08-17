БТРы, которые видели в Беларуси, на самом деле не имеют отношения к Росгвардии

Как передает Politeka, об этом на своей странице в соцсети написал блогер Александр Коваленко.

Он отметил, что в течение последних суток по сети распространяются видео с колоннами БТРов, проносящихся по дорогам Беларуси. При этом видео сопровождаются комментариями о том, что это якобы российские БТРы. Достоверность данной информации подтверждается якобы тем, что эти видео репостил российский политик Константин Боровой.

"На самом деле практически на всех видео, которые сейчас выдаются за российские БТРы в Беларуси, присутствуют белорусские БТР-70 белорусской же модификации "МБ", в белорусском камо, перегоняемые по республике в рамках "учений", - написал Коваленко.

Он подчеркнул, что незнание элементарной матчасти приводит к созданию "страшилок", которые вредят прежде всего Беларуси, а также ее соседям - например, Украине.

"Потому как российские БТР в Беларуси, при нынешней ситуации, это сигнал угрозы для Украины не меньший, чем для РБ, и мониторить эту ситуацию сейчас приходится нашим силовикам в режиме 25/7. Все верно, 25/7. А потому, когда появятся, то вы об этом узнаете первыми", - подчеркнул блогер.

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