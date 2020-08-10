Опозиційна кандидатка на посаду президента Білорусі Світлана Тихановська заздалегідь записала у "провокатори" учасників протестів, які готові чинити опір силовикам
Як повідомляє Politeka, про це написав на своїй сторінці в соцмережі журналіст Айдер Муждабаєв.
Він навів нацитату Тихановської з приводу масових мітингів у Білорусі.
"Я хочу попросити міліцію і війська пам'ятати про те, що вони - частина народу. І попросити своїх виборців: запобігайте провокації, не потрібно давати привід до застосування до вас насильства. Я знаю, що білоруси прокинуться завтра вже в новій країні, і сподіваюся на те, що завтра будуть тільки добрі новини", - сказала вона.
Муждабаєв наголосив, що "добрих новин не буде", тому що з боку Тихановської було "боягузливо заздалегідь записати відважних білорусів, які готові фізично битися за волю, за свою незалежну Батьківщину, у провокатори".
За словами журналіста, така позиція Тихановської є "підлістю і зрадою".
"Отже, цих справжніх людей кинуто під каток насильства й репресій без надії навіть на формальну підтримку цієї "опозиціонерки". Утім, від дружини кримнашиста я й не сподівався іншої поведінки, а вони з чоловіком — резервний варіант для Кремля. Бо чудес не буває", - написав Муждабаєв.
Він також висловив впевненість, що змінити хід історії до нової світової війни можут тільки вибори у Сполучених Штатах, "якщо слуга Путіна там зазнає поразки".
"А якщо не зазнає, то й нема про що говорити", - додав журналіст.
Нагадаємо, "Вдома сидіти треба": силовики в Мінську не щадять нікого, Тихановська заявила про переговори з Лукашенком.
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