"Я хочу попросити міліцію і війська пам'ятати про те, що вони - частина народу. І попросити своїх виборців: запобігайте провокації, не потрібно давати привід до застосування до вас насильства. Я знаю, що білоруси прокинуться завтра вже в новій країні, і сподіваюся на те, що завтра будуть тільки добрі новини", - сказала вона.

Муждабаєв наголосив, що "добрих новин не буде", тому що з боку Тихановської було "боягузливо заздалегідь записати відважних білорусів, які готові фізично битися за волю, за свою незалежну Батьківщину, у провокатори".

За словами журналіста, така позиція Тихановської є "підлістю і зрадою".

"Отже, цих справжніх людей кинуто під каток насильства й репресій без надії навіть на формальну підтримку цієї "опозиціонерки". Утім, від дружини кримнашиста я й не сподівався іншої поведінки, а вони з чоловіком — резервний варіант для Кремля. Бо чудес не буває", - написав Муждабаєв.