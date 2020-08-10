Оппозиционная кандидатка на пост президента Беларуси Светлана Тихановская заранее записала в "провокаторы" участников протестов, которые готовы оказывать сопротивление силовикам
 
Как сообщает Politeka, об этом написал на своей странице в соцсети журналист Айдер Муждабаев.
 
Он привел нацитату Тихановской по поводу массовых митингов в Беларуси.
 
"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они - часть народа. И попросить своих избирателей: предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране, и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости", - сказала она.

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Муждабаев отметил, что "хороших новостей не будет", потому что со стороны Тихановской было "трусливо заранее записать отважных белорусов, которые готовы физически бороться за свободу, за свою независимую Родину, в провокаторы".
 
По словам журналиста, такая позиция Тихановской является "подлостью и предательством".
 
"Итак, этих настоящих людей брошено под каток насилия и репрессий, без надежды даже на формальную поддержку этой "оппозиционерки". Впрочем, от жены крымнашиста я и не надеялся на другое поведение, а они с мужем — резервный вариант для Кремля. Ибо чудес не бывает", - написал Муждабаев.
 
Он также выразил уверенность, что изменить ход истории к новой мировой войне могут только выборы в Соединенных Штатах, "если слуга Путина там потерпит поражение".
 
"А если не потерпит, то и не о чем говорить", - добавил журналист.

Напомним, "Дома сидеть надо": силовики в Минске не щадят никого, Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.

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