Оппозиционная кандидатка на пост президента Беларуси Светлана Тихановская заранее записала в "провокаторы" участников протестов, которые готовы оказывать сопротивление силовикам
Как сообщает Politeka, об этом написал на своей странице в соцсети журналист Айдер Муждабаев.
Он привел нацитату Тихановской по поводу массовых митингов в Беларуси.
"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они - часть народа. И попросить своих избирателей: предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране, и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости", - сказала она.
Муждабаев отметил, что "хороших новостей не будет", потому что со стороны Тихановской было "трусливо заранее записать отважных белорусов, которые готовы физически бороться за свободу, за свою независимую Родину, в провокаторы".
По словам журналиста, такая позиция Тихановской является "подлостью и предательством".
"Итак, этих настоящих людей брошено под каток насилия и репрессий, без надежды даже на формальную поддержку этой "оппозиционерки". Впрочем, от жены крымнашиста я и не надеялся на другое поведение, а они с мужем — резервный вариант для Кремля. Ибо чудес не бывает", - написал Муждабаев.
Он также выразил уверенность, что изменить ход истории к новой мировой войне могут только выборы в Соединенных Штатах, "если слуга Путина там потерпит поражение".
"А если не потерпит, то и не о чем говорить", - добавил журналист.
Напомним, "Дома сидеть надо": силовики в Минске не щадят никого, Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Сына Виктора Павлика провели в последний путь, фото: на прощании услышали удивительное послание
«Это уже неприлично»: фитнес-тренер Усманова слишком сильно натянула купальник ради горячего кадра
Звезда "Евровидения" Кончита Вурст без стыда и одежды похвасталась волосато-загорелым телом: слишком жарко
Басков набросился на Киркорова посреди шоу, избив его букетом, кадры драки: «Ох, эти брачные игры»
Как сообщала Politeka, Майдан охватил Беларусь: люди сошлись с ОМОНом, в ход пошли гранаты, кадры восстания.
Также Politeka писала, что Майдан в Беларуси набирает обороты, бойцы Омона давят людей на машинах: кадры новых столкновений.