"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они - часть народа. И попросить своих избирателей: предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране, и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости", - сказала она.

Муждабаев отметил, что "хороших новостей не будет", потому что со стороны Тихановской было "трусливо заранее записать отважных белорусов, которые готовы физически бороться за свободу, за свою независимую Родину, в провокаторы".

По словам журналиста, такая позиция Тихановской является "подлостью и предательством".

"Итак, этих настоящих людей брошено под каток насилия и репрессий, без надежды даже на формальную поддержку этой "оппозиционерки". Впрочем, от жены крымнашиста я и не надеялся на другое поведение, а они с мужем — резервный вариант для Кремля. Ибо чудес не бывает", - написал Муждабаев.