В обозримом будущем Беларусь ждут большие потрясения и ухудшение уровня жизни

Но именно такова плата за диктатуру и косность президента Александра Лукашенко, который за 26 лет у власти не сумел модернизировать страну, а сейчас пытается сохранить кресло силовым подавлением желающего перемен и развития народа.

Такое мнение в своем телеграмм-канале озвучил известный политолог, соучредитель «Украинского института будущего» Юрий Романенко.

В частности, он разбивает миф о том, что Лукашенко успешно противостоял России.

«Доля Россииї в товаробороте РБ - 52-60% не меняется десятилетиями. Это значит, что никому в мире, кроме России го*но, производимое в РБ, не нужно. И то, покупает она его исключительно в обмен на лояльность. А поскольку ресурсы в России тоже подошли к концу, то она перешла к стадии ползучего поглощения, скупая активы в обмен на очередные льготы», – подчеркнул эксперт.

Романенко отмечает: красивые газоны и идеальные дороги, о которых так много рассказывают наши граждане, посетившие Беларусь, держались только на российских дотациях. В Кремле Лукашенко терпели ровно столько, сколько было нужно:

«Как только ресурс иссяк, то сразу пошли новые условия. А Лукашенко с его играми в колхозного повелителя Вселенной оказался никому не нужен. Потому что можно дешевле поставить другого президента, более лояльного РФии. Именно это она и делает. Беларусь оказалась в безвыходной ситуации именно из-за властолюбия Луки».

Прогнозируя грядущие потрясения, политолог отмечает, что никаких вариантов, кроме устранения Лукашенко, не осталось. Он проводит параллели с Украиной, где в свое время после зверского избиения людей в конце осени-начале зимы 2013 года не могли не устранить Януковича. Это обернулось потерей территорий и войной с Россией.

И если Украина поняла и приняла тот факт, что страдания и беды на пути крушения старой и недееспособной системы неизбежны, и получила шанс, то Беларуси это только предстоит.

«Потому не нужно стонать о потерях. Они неизбежны. Это цена прогресса. И этот прогресс не гарантирован. Но в этом мире ничто не гарантировано. И успешные страны составляют меньшинство. Потому что успех требует огромных усилий и жертв. Но потом приходит закономерное вознаграждения», – написал Романенко, приведя в пример конфликт между Нидерландами и Испанией за право самостоятельно решать свою судьбу.

«Но кто сегодня смотрит на Голландию, как место, где 500 лет назад люди резали друг друга?», – заканчивает он публикацию риторическим вопросом.

Напомним, Тихановская после побега призвала белорусов защитить ее победу.

Как сообщала Politeka, Лукашенко впервые заговорил после сообщения об инсульте и пригрозил білорусам.

Также Politeka писала, что Лукашенко возмутил жалобой на "майданутых" украинцев.