Украинская писательница Лариса Ницой призвала к самосудам за русский язык

Писательница напомнила о решении Конституционного суда, которое четко определяет, что для всех граждан Украины на всей территории государства украинский язык является обязательным. Кроме этого есть статья Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за невыполнение решения суда.

Об этом она заявила 2018 года в комментарии для издания Обозреватель.

"Поэтому, если у нас есть такая законная норма и у нас есть наказание за эту норму, но органы власти за этим не следят, то что остается делать украинцам? Совершать самосуды. И в этом виновата власть. Я хочу, чтобы выполнялся закон, но что делать, когда власть ставит украинцев в ситуацию, когда они должны делать самосуд? Это вынужденный шаг для нас", - говорит Ницой.

Она также жестко прошлась по русскоязычным украинцам, напомнив, как украинский язык ущемляли и уничтожали, навязывая жителям Украины русский язык.

"Сознание русскоязычных в Украине людей до сих пор зависит от того, что им впарили еще со времени "совка". Украинский язык уничтожался и навязывалась мысль, что русский язык на территории Украины была всегда, а он был не всегда. Русскоязычные говорят, что в стране всегда был русский язык, и в их жизни да, всегда был, но до их жизни - нет. И поэтому люди, которые до сих пор меряют этими мерками, которые до сих пор не освободились от этих рабских советских пут, то они рабы, а что с ними сделаешь?", - считает она.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.