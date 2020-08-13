"Крым будет потерян раз и навсегда"

Торговаться о подаче воды в Крым в обмен на прекращение огня – неприемлемая идея

Об этом заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в статье для издания Хвиля, передает Politeka.

По мнению эксперта, Россия вполне может согласиться на эти условия, однако это чревато тем, что, получив воду, в Кремле заявят о том, что Киев признал "выбор жителей Крыма во время референдума".

"А прекращение огня на Донбассе позволит России давить на Украину по поводу политической части Минска-2. РФ потребует воплощения политической части Минска-2 – со всеми выборами, "особыми статусами", "народными милициями", – считает Виталий Кулик.

Таким образом, предупреждает аналитик, Украина окажется в очень невыгодной ситуации.

"Крым будет потерян раз и навсегда, аннексии перестанут быть табуированной темой, а Донбасс будет реинтегрирован на российских условиях в виде "троянского коня", – объяснил Кулик.

Кроме того, сам по себе отпадет и вопрос санкций со стороны Запада в отношении России, раз сторонам, якобы, удалось "договориться".

Politeka писала, что в Крыму начали штрафовать людей с украинскими паспортами за пересечение КПВВ. На территории оккупированного Крымского полуострова введены новые штрафы для украинских граждан. Сообщается, что с недавних пор пересечь административную границу Крыма по украинскому паспорту стало сложнее. Так, оккупанты начали взымать штрафы с украинцев на контрольных пунктах въезда-выезда.

«Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ в июле стали штрафовать жителей Крыма по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ (нарушение правил пересечения границы РФ) за попытку пересечь КПВВ с Крымом по паспорту гражданина Украины», - сообщается в источнике.

Крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев назвал роковую ошибку Украины. По его мнению, украинские власти, в частности экс-президент Виктор Ющенко, не смогли очистить политическую элиту от пророссийских элементов, что стало причиной вторжения Кремля в 2014 году.

"Нужно было еще тогда пресечь сепаратистские настроения и разобраться с пророссийской коллаборационистской элитой. Это привело к тому, к чему привело. Съезд в Северодонецке – это конкретная дата, но проблема была шире", - отметил Муждабаев.

По его словам, на момент аннексии Крыма и вторжения на Донбасс там был полный паралич местной власти.

"На Донбассе и в Крыму не было таких уж массовых протестов против Украины. Пока не пришли российские танки. Если бы политическая элита на тот момент была проукраинской, а ее должен был выстроить Ющенко, то Россия бы даже не сунулась. Она рассчитывала на предательство в Украине. И ее карта сыграла", - подытожил Муждабаев.

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