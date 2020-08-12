Украинская писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой, обрушилась с гневом на украинцев из-за флага

В частности, она бурно отреагировала на тот факт, что в Украине используют национальный флаг разных оттенков, а не установленной цветовой гаммы.

Размышлениями по этому поводу писательница поделилась 2018 года на личной странице в Facebook, передает Обозреватель.

"Пришло время остро ставить вопрос. Ребром. У нас в магазинах продаются флажки с различной цветовой гаммой и на все эти флажки продавцы говорят, что они украинские. Желто-голубой, желто-синий (синий светлый), желто-синий (синий темный), желто-синий (синий с фиолетовым отливом). Люди! Так нельзя! Синий цвет (как и желтый) должен быть одного оттенка, потому что это уже будет не наш флаг", — возмущается Ницой.

В качестве примера она привела отношение американцев к государственному флагу США. Писательница подчеркнула, что он унифицирован во всех учреждениях, поэтому никто в мире не сможет найти его в другом виде, кроме сочетания красных и белых полос.

"Вы не увидите нигде розово-бордово-малинового какого-то флага Штатов. Куда бы вы ни пошли, он везде будет одинаков. То же должно быть и с украинским флагом. Прекратите тулить все синие цвета на наш украинский флаг, "какая разница, какой синий". Потому что у нас на флаге не синий темный, будто гроза; не синий мрачный, будто вечер надвигается; не голубой, будто вылинял. На нашем флаге синяя полоска — насыщенная голубая, как небо в солнечный день. В солнечный, а не мрачный. У нас веселый флаг. Не траурный", — подчеркнула Ницой.

Кроме того, она добавила, что у используемого на флаге голубого цвета даже есть утвержденный стандарт, имеющий название и номер, — Pantone Coated 2935 C.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.