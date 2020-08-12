Российский и израильский поэт Игорь Губерман раскритиковал власть в РФ
Он считает, что во власти в России находятся одни "идиоты", а сам лидер страны Владимир Путина – "недалекий человек". Губерман также объяснил, почему именно он так считает.
Такое мнение он высказал в интервью для украинских СМИ, передает Обозреватель.
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"Они ведь все при власти, потому что отрицательный естественный отбор. Поэтому человек уходит наверх в карьерном лифте не по принципу способностей, а по принципу лояльности. Поэтому при власти в России жуткое количество невежественных недоумков. Но с диким апломбом и все прочее", – отметил поэт.
Также Губерман обосновал свое мнение по поводу российского президента. Он назвал Путина недалеким человеком, который только и делает, что играет во внешнеполитические игрушки. Он объяснил, что у Путина есть прекрасный талант - когда нужно он всегда самоустраняется и просто уходит, игнорируя проблемы России.
"Путин очень недалекий человек, на мой взгляд. И он играет только во внешнеполитические игрушки. Для него российского народа просто не существует. Поэтому на него очень мало надежды. И еще у него гениальная способность самоустраняться, как только что-нибудь происходит. Беслан ли это, "Норд-Ост" ли это, "Курск" ли это – все что угодно. Он немедленно на некоторое время исчезает", – сказал он.
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