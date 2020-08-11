Лариса Ницой ярко разгромила миф о "братских народах" Украины и России

Писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой в оригинальной манере развенчала пропагандистский кремлевский миф о том, что украинцы и россияне якобы являются разделенным народом. Она отметила, что Россия - это не Русь.

Свой пост Ницой опубликовала 2018 года на личной странице в Facebook, передает Обозреватель.

Писательница провела ряд исторических аналогий, которые доказывают, что наличие объединяющего исторического периода у двух народов не создает между ними какого-либо родства.

"Если Московия (Россия) — это Русь, а московиты (россияне) — русичи, тогда Украина — это Грузия, а украинцы — грузины. Надоел бред, что за поребриком живут братья-славяне, надоел бред, что они — потомки Руси, Московия ведь не Русь", — эмоционально написала она.

Затем писательница перешла к историческим параллелям, которые начала с периода основания Москвы князем Юрием Долгоруким.

"Киев. Русь — процветающая страна. Русью правят князья. Рождаются, приумножаются, всем княжеским детям раздается земля. Несчастном Юрию Долгорукому такой земли не хватило, жил себе в селе, бедствовал. А тогда и решил: взял княжеский отпрыск дружину, набрал наемников и пошел на север на Залесье. В Залесье жили в болотах мокши, мери, мордва. Приходит Юрчик, завоевывает их и говорит: "Я — ваш князь". Часть войска, поживившись, вернулась в Киев к своим женщинам и детям, часть дружины (молодая команда) осталась держать власть князю. Князь со временем рожает от мерянки деток, может и дружинники (молодая команда) рожают себе — это же жизнь", — рассказывает Ницой.

Однако, подчеркивает она, несмотря на то, что дружинники-русичи на завоеванной территории обзавелись потомством, этот факт не привел к широкой ассимиляции населения. Ведь соратников долгорукого можно было легко пересчитать, тогда как численность представителей местных племен достигала 250 тысяч. Со временем те, кто имел в себе славянскую кровь, вновь женились с выходцами из мокши и мери, и их дети вновь воспитывались по старым племенным традициям. Более того, со временем род Долгорукого закончился: его наследников физически истребили, и родовая ветвь "усохла". К тому же, сразу после этого территории, на которых он правил, завоевали татары.

После рассказа о данном периоде писательница предложила читателям проанализировать ситуацию в современной Украине, куда после Революции Достоинства приезжали поработать многие чиновники из Грузии, часть из которых со временем вернулась на родину, а часть — осталась жить в новой стране.

"Киев. Украина — "процветающая" страна. В Украине живет тот самый народ, что еще на мокше-мерей ходил. Жили постоянно на своей земле, никуда не выезжали, не исчезали — умирали, рождались, умирали, рождались — так до наших дней и дошли. После очередной революции приглашают из Грузии "князей с дружинниками". Кто-то из команды остался приумножать род, кто-то вернулся в Грузию или дальше поехал... "О! — должны сказать украинцы. — Мы теперь грузины. Мы — потомки древних княжеских родов Грузии — Сакартвело. Что-то не так?" — призывает она перенести фейковую историю россиян на современность.

Аналогичная ситуация, по мнению Ницой, складывается и в отношении периода жизни Украины в гитлеровскую оккупацию. Писательница напомнила, что истории известны случаи, когда украинские женщины рождали детей от немецких солдат, однако из-за этого никому не взбрело в голову искать сакральную связь между совершенно разными европейскими народами.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.