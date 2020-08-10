Российский журналист Саша Сотник предрек крах России при путинском режиме
По его словам, режим в России, который установил президент Владимир Путин, находится в тупике. Никто не понимает, куда двигаться дальше.
Такое мнение он озвучил в 2019 году для издания Обозреватель.
Сына Виктора Павлика провели в последний путь, фото: на прощании услышали удивительное послание
Курс валют резко изменится после выходных, доллару будет несладко: чего ждать украинцам
Украинцев заставили платить налог на недвижимость, нужно успеть до сентября: «За каждый лишний метр...»
Украинцы нашли замену доллару, что будет с курсом после выходных: "Бросились скупать..."
Он также добавил, что Путин требует "чистки чиновничества среднего звена" и рискует поставить себя и свое окружение один на один с изголодавшимися "низами".
"Путинский режим зашел в тупик. Никто не понимает, куда двигаться дальше. Путин требует "чистки чиновничества среднего звена" и рискует поставить себя и свое окружение один на один с изголодавшимися "низами". А они уже ворчат и тихо, но люто ненавидят кремлевскую верхушку и её прикормленный олигархат. Это приведет к дезорганизации работы путинской "вертикали" на среднем уровне", – считает Сотник.
По его мнению, "снизу" могут постучаться в Кремль с вопросом "А что это вы тут делаете? – милости просим на виселицу!".
"Или же прокремлевское силовичье постучится к каждому россиянину со словами: "А что это тебе так зашибись? Не пора ли тебя распотрошить?" Похоже, режим готов сыграть в этой ситуации на опережение. К чему это приведет – вопрос вопросов. Тем более, что Путин привел страну на грань реальной геополитической катастрофы. Рейх будет рушиться жестко, и эти потрясения окажут влияние не только на постсоветское пространство на весь мир", – подытожил журналист.
Напомним, что Сотник раскрыл, почему Россия никогда не станет Украиной.
Также Politeka писала, что Сотник рассказал, когда Россия оставит Донбасс в покое.