Российский журналист Саша Сотник предрек крах России при путинском режиме

По его словам, режим в России, который установил президент Владимир Путин, находится в тупике. Никто не понимает, куда двигаться дальше.

Такое мнение он озвучил в 2019 году для издания Обозреватель.

Он также добавил, что Путин требует "чистки чиновничества среднего звена" и рискует поставить себя и свое окружение один на один с изголодавшимися "низами".

"Путинский режим зашел в тупик. Никто не понимает, куда двигаться дальше. Путин требует "чистки чиновничества среднего звена" и рискует поставить себя и свое окружение один на один с изголодавшимися "низами". А они уже ворчат и тихо, но люто ненавидят кремлевскую верхушку и её прикормленный олигархат. Это приведет к дезорганизации работы путинской "вертикали" на среднем уровне", – считает Сотник.

По его мнению, "снизу" могут постучаться в Кремль с вопросом "А что это вы тут делаете? – милости просим на виселицу!".

"Или же прокремлевское силовичье постучится к каждому россиянину со словами: "А что это тебе так зашибись? Не пора ли тебя распотрошить?" Похоже, режим готов сыграть в этой ситуации на опережение. К чему это приведет – вопрос вопросов. Тем более, что Путин привел страну на грань реальной геополитической катастрофы. Рейх будет рушиться жестко, и эти потрясения окажут влияние не только на постсоветское пространство на весь мир", – подытожил журналист.

Напомним, что Сотник раскрыл, почему Россия никогда не станет Украиной.

Также Politeka писала, что Сотник рассказал, когда Россия оставит Донбасс в покое.