Украинская писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой резко высказалась о русскоязычных украинцах

Так, она назвала большинство русскоговорящих сограждан инфицированными "русским миром" и слабым звеном общества.

Такое мнение она озвучила в 2018 году, передает Обозреватель.

К столь категоричным суждениям ее побудило разное отношение украинцев к трансляции песен российских исполнителей в радиоэфирах.

"Русскоязычные — самый уязвимый слой населения для вирусной инфекции "русский мир головного мозга". Не все русскоязычные им больные. Однако они — слабое звено, уязвимое. Слабее и уязвимее, чем украиноязычные. Украинский язык — это прививка от "русского мира". Украиноязычный сразу замечает рядом с собой вирус — русскую песню, русский фильм. Русскоязычный этого не замечает. Этот вирус — уже часть человека. Человек — носитель. Сначала человек говорит на русском языке, а потом вирус захватывает его мозг. Человек начинает смотреть на мир глазами россиянина", — считает Ницой.

Ницой убеждена, что русскоязычные воспримут песню того, кто поддерживает оккупантов, как произведение на родном языке и не будет возражать против трансляции контента, несущего в себе голос "русского мира".

"Русскоязычные не знают, когда стают инфицированы "русским миром". Украиноязычные — привиты против вируса украинским языком. Это не является стопроцентной гарантией от заболевания, как и любая прививка, но украиноязычные — защищеннее", — подытожила писательница.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.