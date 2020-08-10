На сегодняшний день в Беларуси происходит то, что происходило в 2014 году в Украине

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист и блогер Юрий Романенко, передает Politeka.

По его мнению, используя существующее недовольство властью, в стране запускается "управляемый хаос". Итог этого хаоса – два сценария, которые полностью удовлетворяют интересы России.

"Сегодня в Беларуси происходит ровно то, что Россия разыграла осенью 2013-зимой 2014 года в Украине. Используя реально существующее недовольство властью запускается сценарий управляемого хаоса, который на выходе преследует два сценария, удовлетворяющие интересы России. Если победит Лукашенко, то его победа должна быть слабой и нелегитимной в глазах населения и Запада. Это заставит Лукашенко, как Януковича и Кучму в 2001–2004 годах искать помощи у России, которая будет готова ее оказать за усиление своих позиций в РБ", – объяснил свою точку зрения Романенко.

Второй вариант, по мнению журналиста, – это победа оппозиции.

"Неподготовленные люди, которые откроют дорогу хаосу, убрав Лукашенко, который достаточно хитер и строптив, чтобы пытаться искать альтернативы России в условиях, когда она больше не может спонсировать прежнюю модель симбиоза РФ и РБ", – продолжил блогер.

Поэтому, убежден Юрий Романенко, в Беларуси налицо подлинная трагедия.

"Менять Лукашенко нужно, менять Лукашенко не на кого", – резюмировал журналист.

Politeka писала, что президент Украины Владимир Зеленский в связи с событиями в Беларуси выступил с обращением к белорусскому народу.

"Белорусы переживают непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. Очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. Любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Сомнения же в таких масштабах - это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", – акцентировал внимание глава государства.

Александр Лукашенко впервые после оглашения предварительных результатов президентских выборов в Беларуси и вспыхнувших протестов в стране сделал заявление. Во время визита на ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» политик подчеркнул, что в государстве «политика одна должна быть – люди».

Тем временем протесты людей, которые выступают против результатов выборов, считая их сфальсифицированными, набирают обороты.

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