Беларусы во время протестов, связанных с предварительным результатами выборов, не смогли принять своего самого трудного решения в жизни - начать стрелять и решиться на вооруженное сопротивление

Как передает Politeka, об этом написал украинский военный эксперт Алексей Арестович на своей странице в соцсети.

Он подчеркнул, что для этого нужно было бы решиться и на множество сложных, подчиненных главному решений.

В частности, по мнению эксперта, необходимо было вовремя "послать" лидеров оппозиции, которые всегда "спасают свою *опу".

Кроме того, по словам Арестовича, участникам протеста надо было отступить в регионы и поднять восстание там, а также "распропагандировать" армию.

"Во время восстания все решает улица и позиция армии. Напоминаю, что Майдан у нас тоже проиграл. Вместе с хорошими европейскими посредниками наша оппозиционная тройка любила часами униженно стоять в приемной у Януковича, подписала "соглашение", согласно которому Янукович, который расстрелял больше сотни людей,оставался президентом еще на семь месяцев", - отметил Арестович.

По словам эксперта, если бы Россия не начала операцию по захвату Крыма, и "напуганный" Янукович не сбежал бы, то он бы действительно оставался на посту до декабря 2014 года, а потом еще и мог бы выиграть досрочные выборы.

Впрочем, по словам Арестовича, Беларусь никогда уже не будет прежней, потому что у граждан уже есть понимание, что можно восставать и оказывать сопротивление.

"Для свободной Беларуси начинается долгий этап и длинная история: аресты, уголовное преследование, сопротивление в легальной плоскости, саботаж, забастовки, уход в подполье, новый этап протеста на местных выборах - транзит от 1905 до 1917. Есть еще маленькая надежда на чудо, но с такими "... лидерами оппозиции", которые предали свой народ, ее как бы и нет", - отметил Арестович.

Он также подчеркнул, что белорусам необходимо "далеко и надежно послать" лидеров оппозиции - это главное условие успеха любой революции.

Напомним, Тихановская оказалась резервным вариантом для Кремля, скандальное заявление: "белорусы, мне вас жаль".

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