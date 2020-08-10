Российский политолог Дмитрий Орешкин высказался об оккупированном Донбассе

По его словам, Россия не планирует в ближайшее время возвращать Донбасс и хочет сделать из него "второе Приднестровье". Ситуация может надолго застопориться после достижения устойчивого перемирия.

Такое мнение он озвучил в интервью "Сегодня".

Он отметил, что Запад не спешит помогать освобождать оккупированные территории. Силой вернуть Донбасс не выйдет, но аннексировать "Л/ДНР" Кремль не хочет.

"Я понимаю, что украинцы ждут каких-то быстрых перемен. А быстрых перемен на Донбассе не будет. Такие конфликты длятся десятилетиями и ничем не заканчиваются. Посмотрите на пример Северного Кипра. Посмотрите на пример Нагорного Карабаха, Абхазии, Приднестровья и так далее. Я с 2014 года повторяю, что Донбасс – это Приднестровье-2. Такой вот вялотекущий, неразрешимый конфликт, когда у Украины нет ресурсов и возможностей вернуть эти территории, у России – нет желания и ресурсов, чтобы их присоединить", – сказал Орешкин.

Он также сомневается, что Запад поддержит военный способ возвращения Донбасса. Кроме того, по мнению Орешкина, Запад вполне устраивает и нынешняя ситуация, когда обстрелы несколько утихли.



"Переговоры можно вести сколько угодно. Дискутировать, кто прав, кто виноват, сначала выборы, затем граница, или сначала граница, затем выборы. Понятно, что на эту тему переговоры можно вести десятилетиями. Ну и хорошо, ну и пусть разговаривают. А Запад будет свои проблемы решать", – заявил политолог.

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