Глава общины украинцев в Ливане Ирина Высота-Жарамани рассказала, что происходит в ливанской столице после взрыва

По словам украинки, после мощного разрушительного взрыва в порту Бейрута ливанская столица, которую называли "жемчужиной Ближнего Востока", превратилась в руины и теперь ее не узнать.

Об этом она рассказала для журналистов УНИАН.

Женщина уточнила, что вместе с семьей она проживает примерно в двадцати километрах от эпицентра ЧП.



"Бейрут после взрыв не узнать. Это стали одни руины. Эпицентр – исторический центр со старыми домами. Это действительно была жемчужина Ближнего Востока, город, которым мы гордимся", – отметила женщина.

По ее словам, именно в этом районе города располагаются все филиалы известных международных компаний, а также правительство и парламент.

"Тяжело смотреть на то, что случилось с городом. До карантина это место было полно людьми – пешеходы, заполненные кафе, а теперь пусто", – добавила украинка.

"Но многие работали… Мы в шоке, стрессе. Люди постепенно начинают понимать, что произошло, всю сложность ситуации. Страшная, страшная трагедия", – добавила Ирина.

Напомним, что вечером, 4 августа, в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. В результате пострадали четыре тысячи человек, известно о 137 погибших. Версия ЧП – взрыв 2700 тонн селитры при сварочных работах.

Напомним, масштабы катастрофы в порту Бейрута показали одним фото.

Как сообщала Politeka, украинка рассказала о пережитом во время взрыва в Бейруте.

Также Politeka писала, что мощный взрыв в столице Ливана разнес дома и машины, очень много жертв.