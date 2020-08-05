Мощнейшие взрывы в порту столицы Ливана Бейруте, превратившие в руины половину города и унесшие десятки жизни, стали топ-темой мировых новостей

Украинка Ирина Карапата, которая учится в ливанском университете «Каслик», в момент взрыва находилась в пяти километрах от эпицентра взрыва. Она рассказала Hromadske, что чувствовала в те ужасные моменты.

По ее словам, вечером прогремел первый взрыв, который сильно насторожил. Уже через минуту дом начало трясти, как при землетрясении, а затем прогремел второй взрыв, который заглушил уши, а дальше началась паника, посыпались стекла в окнах у соседей.

«Взрыв был настолько мощным, что ударная волна выбила стекла, а иногда и двери на расстоянии 5 км. В конце концов звук взрыва был слышен по всей территории Ливана», – вспоминает она.

Девушка рассказала, что первой мыслью было, что это – атака Израиля, сразу исчезли интернет и связь.

«Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма из стороны порта», – добавила украинка.

Люди сразу начали бежать, держась на безопасном расстоянии от места взрыва, а по новостям озвучили первые версии чрезвычайного происшествия. Сейчас жители города и страны ждут официальных объяснений от руководства Ливана.

По данным посольства Украины в Ливане, пока информации о пострадавших в результате взрыва украинцев нет.

Another angle on the Beirut harbor explosions — this one from the sea pic.twitter.com/U2k2zTi3Ew — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) August 4, 2020

Как известно, в результате двух взрывов в порту Бейрута погибли, по меньшей мере, 78 человек, более 4 тысяч получили ранения, несколько кварталов города полностью разрушены. Число жертв может возрасти, поскольку под обломками зданий остаются люди.

В СМИ отмечается, что взрыв был такой сиды, что его почувствовали даже на Кипре, который находится на расстоянии 240 км от эпицентра ЧП.

В связи с большим количеством жерптв и разрушениями в стране объявлен трехдневный траур.

Ранее в МВД Ливана сообщили, что точная причина взрыва остается неизвестной и будет объявлена только по итогам расследования. В данный момент рассматривается несколько вариантов, среди которых взрыв на складе пиротехники или детонация конфискованных ранее взрывчатых веществ, которые хранились на складе.

Напомним, мощный взрыв в столице разнес дома и машины, очень много жертв: кадры ЧП и подробности.

Как сообщала Politeka,мощный взрыв прогремел в Киеве после захвата заложников в Луцке.

Также Politeka писала, что мужчина с боеприпасами учинил переполох на станции под Харьковом