Взрыв небывалой мощности превратил порт в столице Ливана Бейруте в руины
Катастрофа, которая произошла накануне вечером, потрясла весь мир, а видео момента взрыва и разрушения ошеломили масштабами, передает Politeka.net.
Как взрыв в порту изменил картину города, показали на примере двух фото, до и после, опубликованных в социальной сети Фейсбук.
На первом снимке порт до трагедии, на втором – то, что от него осталось после взрывов. Как видно на кадрах, масштабы потерь и убытков просто грандиозные.
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Ущерб, который город понес от взрыва в порту, оценивается в размере от трех до 15 миллиардов долларов. Об этом 5 августа сообщил губернатор Бейрута Марван Аббуд. Кроме того, сотни жителей столицы остались без жилья.
По информации, которую пока что озвучили власти Ливана, причиной взрыва могло стать неправильное хранения 2750 тонн конфискованного нитрата аммония. Он шесть лет якобы находился в порту без надлежащих условий защиты.
Однако существуют и другие версии. Например, Роберт Баер, бывший сотрудник ЦРУ с большим опытом работы на Ближнем Востоке, считает, что склад мог быть тайником с боеприпасами или ракетным топливом. На такое мнение его натолкнул оранжевый шар после взрыва.
Взрыв был такой силы, что в радиусе нескольких километров повыбивало окна и двери, а колебания земли почувствовали даже на Кипре, который находится в 240 километрах от эпицентра происшествия.
В результате ЧП погибли не менее 80 человек, более четырех тысяч получили ранения разной степени тяжести. Больницы Бейрута переполнены, а зарубежные государства уже начали поддержку страны, отправляя гуманитарные грузы и материальную помощь.
Сейчас продолжается расследование обстоятельств и причин трагедии, а в стране объявили трехдневный траур.
Напомним, украинка рассказала о пережитом во время взрыва в Бейруте.
Как сообщала Politeka, мощный взрыв в столице разнес дома и машины, очень много жертв: кадры ЧП и подробности.
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел в Киеве после захвата заложников в Луцке.