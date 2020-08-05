Взрыв небывалой мощности превратил порт в столице Ливана Бейруте в руины

Катастрофа, которая произошла накануне вечером, потрясла весь мир, а видео момента взрыва и разрушения ошеломили масштабами, передает Politeka.net.

Как взрыв в порту изменил картину города, показали на примере двух фото, до и после, опубликованных в социальной сети Фейсбук.

На первом снимке порт до трагедии, на втором – то, что от него осталось после взрывов. Как видно на кадрах, масштабы потерь и убытков просто грандиозные.

Ущерб, который город понес от взрыва в порту, оценивается в размере от трех до 15 миллиардов долларов. Об этом 5 августа сообщил губернатор Бейрута Марван Аббуд. Кроме того, сотни жителей столицы остались без жилья.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o — Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020

По информации, которую пока что озвучили власти Ливана, причиной взрыва могло стать неправильное хранения 2750 тонн конфискованного нитрата аммония. Он шесть лет якобы находился в порту без надлежащих условий защиты.

Однако существуют и другие версии. Например, Роберт Баер, бывший сотрудник ЦРУ с большим опытом работы на Ближнем Востоке, считает, что склад мог быть тайником с боеприпасами или ракетным топливом. На такое мнение его натолкнул оранжевый шар после взрыва.

Взрыв был такой силы, что в радиусе нескольких километров повыбивало окна и двери, а колебания земли почувствовали даже на Кипре, который находится в 240 километрах от эпицентра происшествия.

#BREAKING - #Lebanese media claims the MASSIVE #explosions in #Beirut occurred in a fireworks warehouse. Fireworks can be seen in the video, moments later a secondary explosion caused most of the damage. #Lebanon pic.twitter.com/ddM0tojmlU — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 4, 2020

В результате ЧП погибли не менее 80 человек, более четырех тысяч получили ранения разной степени тяжести. Больницы Бейрута переполнены, а зарубежные государства уже начали поддержку страны, отправляя гуманитарные грузы и материальную помощь.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств и причин трагедии, а в стране объявили трехдневный траур.

Напомним, украинка рассказала о пережитом во время взрыва в Бейруте.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв в столице разнес дома и машины, очень много жертв: кадры ЧП и подробности.

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел в Киеве после захвата заложников в Луцке.