Писательница Лариса Ницой объяснила продолжительные баталии вокруг языкового вопроса в Украине

Она считает, что баталии, развернувшиеся вокруг языкового закона в Украине, являются очередной попыткой России помешать разрушению "русского мира".

Об этом борец за украинский язык рассказала 2018 года в интервью UAportal.

"Нашим врагам-россиянам это нужно, чтобы не допустить усиления украинского языка. Потому что это — абсолютно другое сознание, другое информационное поле, другая жизнь, в конце концов. Это абсолютный разрыв с "русским миром". Поэтому им надо обязательно сохранить свое влияние через языки нацменьшинств", — объяснила она.

По ее словам, россияне вцепились в языках нацменьшинств и пытаются спасти "русский мир" и русский язык, чтобы дискредитировать украинский язык.

"Просто Россия себя уже окончательно дискредитировала со своей риторикой защиты русского языка, это в Украине уже не воспринимается. Поэтому они и вцепились в языках нацменьшинств и пытаются спасти "русский мир" и русский язык, задавив языками нацменьшинств украинский язык. Чтобы он, не дай Бог, не подняла голову", — добавила Ницой.

Также ранее сообщалось, что Лариса Ницой заступилась за русскоязычных воинов. Она жестко ответила сторонникам мнения о том, что русскоговорящие защитники Украины якобы выступают против украинского языка.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.