В столице Ливана Бейруте продолжается масштабная спасательная операция

Сотни людей разыскивают под завалами пострадавших в результате двух взрывов в порту столицы, передает Politeka.net.

К счастью, им удается найти в руинах живых граждан, что продемонстрировала на своей странице в Twitter жрналистка Женан Моусса.

The moment a civil defence volunteer was found alive under the rubble. 🙏#BeirutBlast @akhbar pic.twitter.com/LSM2fgZHTh — Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 5, 2020

На видео, опубликованном в соцсети, видно, как спасатели несут на носилках мужчину, которого достали из-под завалов. Судя по всему, у него травма ноги, однако он в сознании и выглядит довольно бодрым. Люди радуются и провожают носилки с пострадавшим возгласами одобрения.

По информации ливанского отделения Красного Креста, количество погибших уже превысило сто человек, и цифра растет, поскольку поисково-спасательная операция продолжается. Пострадали более четырех тысяч человек. Раненых уже стали принимать в моргах, так как городские больницы переполнены.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв прогремел в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.

Ранее сообщалось, что нитрат аммония был конфискован с судна, принадлежавшего хабаровскому бизнесмену Ивану Гречушкину. Корабль Rhosus, перевозивший селитру из Батуми в Мозамбик под флагом Молдовы в сентябре 2013 года, сделало остановку в Бейруте из-за неполадок на борту.

Everyone of you who visited #Lebanon in the past must have gone to Gemmayzeh street in Beirut.



This is Gemmayzeh now after the blast. @akhbar pic.twitter.com/frL98ZjRwN — Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 5, 2020

Власти Ливана арестовали корабль за нарушение правил эксплуатации, а селитру отправили на склад для дальнейшей утилизации, не обеспечив надлежащих условий хранения.

Как известно, два взрыва в порту столицы Ливана прогремели вечером 4 августа. Второй взрыв до основания разрушил не только порт, но и значительную часть города.

Масштабы разрушений показали с высоты птичьего полета.

￼На кадрах з дрона видно жахливі наслідки потужного вибуху в Бейруті Як заявив губернатор ліванської столиці Марван Аббуд, в результаті події 300 тисяч городян залишилися без даху над головою. За його словами, збиток оцінюється в 3 мільярди доларів. Ліванські власті також повідомили, що шість років тому амоній конфіскували з судна «Rhosus», який здійснив вимушене швартування в бейрутському порту. Потім судновласник - уродженець Хабаровська - Ігор Гречушкін залишив там теплохід разом з моряками напризволяще. У ЗМІ з'явилася інформація, що чотири з них є громадянами України - одеситами. Їм тільки через рік вдалося повернутися додому. Сам небезпечний вантаж рішенням суду конфіскували і перемістили на зберігання в портовій ангар №12. Перед трагедією двері складу були зламані, а в південній стіні складу була утворена дірка, через яку туди міг проникнути хто завгодно. «Вибух стався в процесі зварювання двері, виникла іскра, яка привела до спалаху вибухових речовин», - повідомляють ліванські ЗМІ з посиланням на службу безпеки. Потужність вибуху оцінили в 1800 тонн в тротиловому еквіваленті. Gepostet von Police Control Ukraine am Mittwoch, 5. August 2020

Бейрут объявлен зоной национального бедствия. Кроме того, в стране – трехдневный траур. Мировые лидеры выражают властям Ливана соболезнования и заявили о готовности предоставить помощь.

Напомним, масштабы катастрофы в порту Бейрута показали одним фото.

Как сообщала Politeka, украинка рассказала о пережитом во время взрыва в Бейруте.

Также Politeka писала, что мощный взрыв в столице разнес дома и машины, очень много жертв.