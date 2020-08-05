В столице Ливана Бейруте продолжается масштабная спасательная операция
Сотни людей разыскивают под завалами пострадавших в результате двух взрывов в порту столицы, передает Politeka.net.
К счастью, им удается найти в руинах живых граждан, что продемонстрировала на своей странице в Twitter жрналистка Женан Моусса.
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На видео, опубликованном в соцсети, видно, как спасатели несут на носилках мужчину, которого достали из-под завалов. Судя по всему, у него травма ноги, однако он в сознании и выглядит довольно бодрым. Люди радуются и провожают носилки с пострадавшим возгласами одобрения.
По информации ливанского отделения Красного Креста, количество погибших уже превысило сто человек, и цифра растет, поскольку поисково-спасательная операция продолжается. Пострадали более четырех тысяч человек. Раненых уже стали принимать в моргах, так как городские больницы переполнены.
В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв прогремел в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.
Ранее сообщалось, что нитрат аммония был конфискован с судна, принадлежавшего хабаровскому бизнесмену Ивану Гречушкину. Корабль Rhosus, перевозивший селитру из Батуми в Мозамбик под флагом Молдовы в сентябре 2013 года, сделало остановку в Бейруте из-за неполадок на борту.
Власти Ливана арестовали корабль за нарушение правил эксплуатации, а селитру отправили на склад для дальнейшей утилизации, не обеспечив надлежащих условий хранения.
Как известно, два взрыва в порту столицы Ливана прогремели вечером 4 августа. Второй взрыв до основания разрушил не только порт, но и значительную часть города.
Масштабы разрушений показали с высоты птичьего полета.
Бейрут объявлен зоной национального бедствия. Кроме того, в стране – трехдневный траур. Мировые лидеры выражают властям Ливана соболезнования и заявили о готовности предоставить помощь.
Напомним, масштабы катастрофы в порту Бейрута показали одним фото.
Как сообщала Politeka, украинка рассказала о пережитом во время взрыва в Бейруте.
Также Politeka писала, что мощный взрыв в столице разнес дома и машины, очень много жертв.