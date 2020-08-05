Польский офицер поддержал Украину в конфликте с РФ

Словам Януша Вижбовского приводит "Диалог".

Военный отметил, что родился в Ровно и хорошо понимает психологию оккупанта.



"В вопросах войны и захвата чужих территорий очень легко переходят от слов к делам. К делам гнусным, делам паршивым, кровавым. С каждым днем все чаще мне приходится слышать, как Россия открыто угрожает европейским странам. Зная историю, могу четко сказать: московское панство обязательно перейдет от слов к делам", - заявил Вижбовский.

Также он считает, что агрессия РФ ничем не оправдана.



"Россия спустя годы вдруг поменяла свое мнение и принялась называть Крым "исконно русским". Россияне, "исконно русского" у вас гораздо меньше, чем вы думаете. Гляньте на вашу карту страны и ответьте на вопрос, где исконно русское из того, что пока еще контролируют ваши вооруженные силы и спецслужбы?", - поинтересовался военный.

По его словам Донбасс пожалел о приходе туда РФ.



"Ваши "патриоты", убивающие на Донбассе мирных людей, хотят крови еще. Но результаты их деятельности хорошо видны: современный Донецк, оторванный от Украины, погряз в нищете и бандитизме", - отметил он.

Также Вижбовский напомнил, что Польша проводит совместные учения с Украиной и странами Прибалтики.



"Мы готовы с оружием защищать свои земли. Нам помогают партнеры по НАТО. И мы не потерпим разжигания войны у наших границ. Вы планировали поделить Украину с Польшей? Смотрите, как бы мы с Украиной не поделили РФ на мелкие части!", - заключил он.

Ранее мы сообщали, что журналист и общественный деятель Матвей Ганапольский озвучил мнение, что резидент РФ Владимир Путин вынашивает планы стать главой нового союзного государства России и Белоруссии.

По его словам, агрессия РФ распространится и на страны Прибалтики.

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