Российский певец Алексей Лебединский рассказал о главной цели Кремля в Украине

По его словам, дальнейшая и главная цель Путина - полный развал Украины путем отъема следующих территорий любыми способами.

Такое мнение он озвучил 2019 года в блоге для издания Обозреватель.

Кроме того, он назвал единственный способ Украины спастись от действий Кремля. Музыкант считает, что это можно сделать в том случае, если Украина немедленно вступит в НАТО.

"Единственный путь спасения Украины - немедленное вступление в НАТО и расположение международных сил на ее территории", - написал Лебединский.

В то же самое время, артист отмечает, что Донбасс представляет опасность для Украины, ведь там якобы живут люди с отравленными российской пропагандой мозгами.

"Донбасс - это уже территория людей с отравленными мозгами, и те, кто не хочет жить при путинском режиме, давно переехали в другие места Украины или в другие страны. Отрезать, как загнившую ногу, иначе умрет весь организм. Отвоевать Крым и Донбасс возможно только военным путем - путем огромных жертв, да и шанс на это очень мал, силы неравны", - заметил музыкант.

Напоследок он добавил, что если бы можно было бы вот так просто взять и вернуть Донбасс, то это уже сделали давно. Но с этим не спешат даже европейские страны, готовы помогать Украине лишь с вооружением.

Напомним, что Лебединский высказался о россиянах, поставив в пример украинцев.

Как сообщала Politeka, Лебединский пристыдил Россию за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что разгневанный Лебединский "напророчил" Путину печальное будущее.