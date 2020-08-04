Російський співак Олексій Лебединський яскраво описав різницю між росіянами та українцями

Крім того, Лебединський зазначив, що на сьогоднішній день русофобії зазнають усі жителі світу, але це нормально. Адже в Росії відбуваються події, здатні налякати будь-кого. Також він назвав русофобію - страхом, а не ненавистю перед усім російським, адже мавпа з гранатою небезпечна.

Таку думку він озвучив 2019 року у своєму блозі на сторінках Обозревателя.

Він додав, що русофобія у всього світу, адже він боїться дурнів, маразму, злоби і боягузтва, що відбуваються в РФ.

"Русофобія у всього світу, світ боїться ідіотів, і це нормально. Цей глобальний маразм, що відбувається у величезній ядерній країні Росії, ці злість і боягузтво в народі, не обтяжені ні логікою, ні повагою до законів, ні почуттям власної гідності, і викликають таке потужне емоційне сприйняття всього "русского" - страх перед небезпекою з боку мавпи з гранатою", - зазначив співак.

До всього іншого артист дорікнув росіян, які безпорадно спостерігають за катастрофою, що відбувається в Росії, але при цьому зовсім нічого не роблять, щоб поліпшити життя.

"Ви - не вище, ні, ви - чисте г*вно, по якому далі йдуть оборзілі господарі ваших життів, серед яких практично немає навіть мало-мальськи обдарованих інтелектом. Вони - просто хорти злодії, шахраї і вбивці з мінімумом знань і здібностей, достатніх для того, щоб згрібати і пиляти бабло, обманювати ще більш тупих і тримати всіх в страху і покірності, включаючи всіх "розумних і талановитих. Кінець світу настане швидше, ніж росіяни почнуть захищати себе, власних дітей і старих батьків від своїх же мерзотників у владі", - жорстоко заявив він.

В приклад росіянам, музикант поставив українців, які навчилися повставати проти несправедливості.

"От українці теж довго терплять всяке пригноблення і несправедливість, за старою радянською звичкою, але вони вже навчилися повставати проти г*вна, вони хочуть чесно обирати правителів, і їм зараз видно світло в кінці тунелю - це реальна можливість піти до цього світла, як подяка за їх почуття свободи і незалежності, за їх сміливість йти під кулі заради свободи і добиватися свого, навіть через помилки свого вибору, через труднощі, через поступове прозріння і звільнення від пут радянського утопічного плебейського мислення", - резюмував він.

Нагадаємо, що Лебедінський висловився про росіян, поставивши в приклад українців.

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