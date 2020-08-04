Российский певец Алексей Лебединский ярко описал разницу между россиянами и украинцами

Кроме того, Лебединский отметил, что на сегодняшний день русофобию испытывают все жители мира, но это нормально. Ведь в России происходят события, способные напугать любого. Также он назвал русофобию - страхом, а не ненавистью перед всем российским, ведь обезьяна с гранатой опасна.

Такое мнение он озвучил 2019 года в своем блоге на страницах Обозревателя.

Он добавил, что русофобия у всего мира, ведь он боится глупцов, маразма, злобы и трусости, происходящих в РФ.

"Русофобия у всего мира, мир боится глупцов, и это нормально. Этот глобальный маразм, происходящий в огромной ядерной стране России, эти злоба и трусость в народе, не отягощенные ни логикой, ни уважением к законам, ни чувством собственного достоинства, и вызывают такое мощное эмоциональное восприятие всего "русского" - страх перед опасностью со стороны обезьяны с гранатой", - отметил певец.

Ко всему прочему артист упрекнул россиян, которые беспомощно наблюдают за катастрофой, происходящей в России, но при этом совсем ничего не делают, чтобы улучшить жизнь.

"Вы - не высшее, нет, вы - чистое г*вно, по которому дальше идут оборзевшие хозяева ваших жизней, среди которых практически нет даже мало-мальски одаренных интеллектом. Они - просто борзые воры, мошенники и убийцы с минимумом знаний и способностей, достаточных для того, чтобы сгребать и пилить бабло, обманывать еще более тупых и держать всех в страхе и покорности, включая всех "умных и талантливых.Конец света наступит скорее, чем русские начнут защищать себя, собственных детей и стариков от своих же мерзавцев во власти", - жетско заявил он.

В пример россиянам, музыкант поставил украинцев, которые научились восставать против несправедливости.

"Вот украинцы тоже долго терпят всякое угнетение и несправедливость по старой советской привычке, но они уже научились восставать против г*вна, они хотят честно выбирать правителей, и им сейчас виден свет в конце тоннеля - это реальная возможность пойти к этому свету, как благодарность за их проснувшееся чувство свободы и независимости, за их смелость идти под пули ради свободы и добиваться своего, даже через ошибки своего выбора, через трудности, через постепенное прозрение и освобождение от оков советского утопического плебейского мышления", - резюмировал он.

Напомним, что Лебединский высказался о россиянах, поставив в пример украинцев.

Как сообщала Politeka, Лебединский пристыдил Россию за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что разгневанный Лебединский "напророчил" Путину печальное будущее.