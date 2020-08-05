Владелец бросил судно, а хозяин груза не стал забирать арестованную селитру

Аммиачная селитра, 2750 тонн которой взорвались в порту Бейрута, была конфискована с российского судна «Росус» в 2014 году

Такую информацию обнародовал Высший совет Ливана, передает портал BAZA. Корабль, перевозивший нитрат аммония, принадлежал хабаровскому бизнесмену Ивану Гречушкину, на которого неоднократно жаловались моряки.

По данным сайта, летом 2014 года капитан судна, россиянин Борис Прокошев сообщил о задержании портовыми властями Бейрута сухогруза с аммиачной селитрой под молдавским флагом в октябре 2013 года. Он уточнил, что груз шел в другую страну, но в Ливане корабль арестовали за нарушение правил эксплуатации.

Части экипажа позволили улететь домой, а вот двух механиков, боцмана и капитана, которые, кроме Прокошева, были гражданами Украины, задержали. Хозяин судна Гречушкин заявил, что он обанкротился, и бросил судно и моряков, оставив людей без зарплат и снабжения.

Через 11 месяцев людей отпустили, а «Росус» конфисковали для продажи, отправив селитру на склад для дальнейшей утилизации.

«По данным сервиса MarineTraffic, в последний раз местоположение корабля регистрировали в 2014 году неподалёку от 12-го пирса в порту Бейрута. Именно там и произошёл взрыв 4 августа», – говорится в публикации.

Освещая события шестилетней давности в Ливане, журналисты «Новой газеты» узнали, что «Росус» управлялся дальневосточной компанией Teto Shipping, работающей через Кипр. Там же, как говорил капитан Прокошев, на момент ареста судна проживал и Игорь Гречушкин. При этом сама Teto Shipping была зарегистрирована в 2012 году на Маршалловых островах и прекратила своё существование в сентябре 2014-го, как раз после инцидента в Ливане.

На форумах моряки жаловались на Teto Shipping и «Росус» еще задолго до ареста судна в Бейруте. Они писали о низких зарплатах, неудовлетворительном состоянии корабля и условиях работы.

Информацию о российском собственнике судна подтвердил и экс-нардеп Борислав Береза, опубликовав фото с мешками селитры в порту.

Напомним, два взрыва в порту столицы Ливана прогремели вечером 4 августа. Второй взрыв до основания разрушил не только порт, но и значительную часть города. На данный момент известно о 80 погибших, число которых может вырасти, поскольку много людей находятся под завалами. Ранены около четырех тысяч граждан.

Бейрут объявлен зоной национального бедствия. Кроме того, в стране – трехдневный траур. Мировые лидеры выражают властям Ливана соболезнования и заявили о готовности предоставить помощь.

Напомним, масштабы катастрофы в порту Бейрута показали одним фото.

Как сообщала Politeka, украинка рассказала о пережитом во время взрыва в Бейруте.

Также Politeka писала, что мощный взрыв в столице разнес дома и машины, очень много жертв.