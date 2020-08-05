В России начали подготовку к голосованию к переходу страны в монархическую систему

Об этом пишет украинская писательница и блогер Олена Степова в своей статье для Sprotyv.info, передает Politeka.

Причем, утверждает автор, началась эта подготовка и среди жителей ОРДЛО.

Блогер объясняет, почему это сделано.

"Жители ОРДЛО в критической их массе, пророссийские, и они отлично себя показали в период российского "голосования" за изменения Конституции в плане "обнуления Путина". Даже плакали на избирательных участках, "Россия нам разрешила голосовать за изменения Конституции РФ, а значит, признала, вот-вот и мы в России". Естественно их потенциал, будет использован и при обнулении РФ", – пишет Степова.

Поэтому, делает вывод писательница, РФ активно готовит общественное мнение по переходу к монархии, в том числе и среди жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

По ее мнению, президента РФ Владимира Путина готовят к новой роли – самодержца.

"Очень часто над камуфляжными "тачанками" из переделанных машин, БТРАми или танками, заезжавшими в ОРДЛО с территории РФ, развевались зеленые флаги с золотой короной "За царя и отечество" рядом с красными знаменами "трудовое знамя завода…", и "освободители" несли жителям ОРДЛО "разумное, доброе, вечное" — "Путин — это царь Николай в реинкарнации". А "народ Донбасса" все триколорадное приветствовал от "это наши православные братья –мусульмане", до "боже царя храни во имя отца, сына и ЦК КПСС", – пишет она.

Автор считает, что идеи монархизма будут продвигаться, в том числе, через агентуру ФСБ, работающую в Украине под видом УПЦ МП.

"Так что пророссийским любителям идей ЦК КПСС, союза меча и орала, придется или крестик надевать, или трусы снимать", – иронизирует Олена Степова.

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