Российский журналист и писатель Саша Сотник рассказал о признаках развала РФ

По его словам, долгое время Россия служила территориальным и ментальным буфером между Востоком и Западом – между Китаем и Европой, но путинский режим уничтожил этот процес и ведет Россию к распаду. Он также отметил, что из России бегут думающие люди, а на их место приходят условно думающие мигранты.

Об этом писатель написал в своем блоге 2018 года для издания Обозреватель.

"Масштабы "путинской эмиграции" огромны, причем уезжают лучшие люди – думающие, образованные, деятельные. На их место приходят мигранты с весьма условным образованием, понижая планку конкурентоспособности, а, проще говоря – ускоряя процесс интеллектуальной и общественной деградации", - отметил Сотник.

По его словам, в России идет полная деградация общества, где вождь постоянно лжет, а чиновники все изворовали, поэтому неудивительно, что развал России не за горами.

"В России еще деградирует государственная система – с ее изворовавшимися чиновниками, озверевшими от неподсудности охранителями и вконец изолгавшимся "вождем" - получается поистине адская картина обреченности и аргументированный ответ на вопрос "почему Россия неизбежно распадется, и процесс будет сопровождаться большими жертвами, нежели во времена развала СССР"", - добавил Сотник.

В то же самое время Путин раскидается человеческими ресурсами, не в силах остановиться, ведь все что ему нужно - это путинская Россия.

"Путин превращается в "царя без подданных". Он так резво транжирит человеческие ресурсы, что не задумывается о том, кто вообще останется жить на этих территориях. С точки зрения лубянской нежити, это вполне логично: все живое должно быть уничтожено, а если на карте мира не найдется места для путинского трона – то и такой мир должен исчезнуть", - резюмировал Сотник.

Напомним, что Сотник раскрыл, почему Россия никогда не станет Украиной.

Также Politeka писала, что Сотник рассказал, когда Россия оставит Донбасс в покое.