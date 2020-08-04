Известная писательница Лариса Ницой предупредила о новой угрозе украинскому языку

По ее мнению, сегодня помимо русификации перед Украиной стоит новая угроза и это английский язык.

Такое мнение она выразила 2018 года в эфире для журналистов ОбозТВ.

"Вот сейчас говорят: мы идем в ЕС, надо, чтобы все было на английском. Это не так. Английский надо знать, как и французский, или немецкий... Но в Украине главный язык — это украинский", — заявила писательница.

По ее словам, во всех странах есть специальные институты, которые переводят интернациональные слова, например, компьютер, Интернет, вай-фай, на свои языки.

"И ничего, что это слово вроде бы должно объединять и быть понятным во всем мире. Поэтому мы должны сохранять украинский", - подчеркнула писательница.

Писательница подчеркнула, что граждане Украины должны беречь свой язык, ведь сначала в стране был российский пан, а теперь пришел английский.

"Сначала у нас был пан - Россия, и все было русское. А теперь у нас новый пан - это все, что на английском языке. Прекратите искать себе панов!" - призвала Ницой.

Также ранее сообщалось, что Лариса Ницой заступилась за русскоязычных воинов. Она жестко ответила сторонникам мнения о том, что русскоговорящие защитники Украины якобы выступают против украинского языка.

По ее словам, многие русскоязычные защитники Украины переходят на украинский язык и пытаются его учить.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.