В сети показали фото "модернизированного" оккупационной властью "ДНР" поезда

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на блог "Хочу додому" в Twitter.

Так, в заметке обнародовали два фото: как было раньше и как стало. На первой фотографии можно увидеть современный поезд, на второй - всего один старенький вагончик.

"Донецкая ЖД, ЧМЭ3-6808 с одним пассажирским вагоном, перегон Кальмиус - Донецк || (01.08.2020)", - говорится в подписи к фотографиям.

В комментариях к сообщению смеются, мол на такие "обновления" ушел весь бюджет псевдореспублики.

"На перегон этого вагона был потрачен весь бюджет маладой республики за год!", "А в этом единственном вагоне пьяные "добровольцы" едут на фронт?", "Советским людям все равно на эти глупости, главное - халява (даже в виде "на подвал"). А вот эти евры всякие - видели мы их..."," Отдельная цивилизация все ближе... Сейчас мы наблюдаем рождение строны, это как муха, застывшая в янтаре, только вместо янтаря де*ьмо", "Мечты сбываются. Эти люди так хотели ездить по ржавом кругу на паровозе из прошлого", "Узкий мир он такой - без излишеств", - смеются под видео.

Напомним, Путин подготовил для Донбасса немецкий сценарий: "Стрелять начнут, когда ...".

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