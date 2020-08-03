Писательница Лариса Ницой заступилась за русскоязычных воинов

Она жестко ответила сторонникам мнения о том, что русскоговорящие защитники Украины якобы выступают против украинского языка.

Пост об этой проблеме Ницой опубликовала на своей странице в Facebook, передает Обозреватель.

Она отметила, что такими утверждениями любят манипулировать только "тыловые крысы", прикрываясь настоящими национальными героями современности.

"Прекратите манипулировать русскоязычными "мальчиками в окопах". Это ложь, что они против украинского языка. Да, наши бойцы говорят кто на украинском, кто на русском, который следует называть московитским (простите, дорогие бойцы, вам видимо режет слух "московитский", но "русским/ российским" в древности назывался украинский язык, и название языка было украдено вместе с названием страны — это исторический факт)", - заявила Ницой.

По ее словам, многие русскоязычные защитники Украины переходят на украинский язык и пытаются его учить.

"Так вот, наши бойцы, которые говорят на другом языке — они не против украинского. Наоборот, часто переходят на украинский, война научила. Тыловые крысы! Прекратите прятаться за нашими воинами и манипулировать языковым вопросом у них за спинами", — сказала писательница", - отметила писательница.

Она заявила, что много путешествует по Украине и нигде не встречала воинов, которые были бы ярыми противниками использования государственного языка в публичном пространстве.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.