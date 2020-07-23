Все может произойти через 10-15 лет

Российский журналист и писатель Саша Сотник рассказал о серьезной проблеме мира, к которой может привести президент РФ Владимир Путин

По его словам, путинизм в России играет роль большевизма и это может привести к глобальной войне в мире.

Об этом он написал 2019 года в блоге для сайта Обозреватель.

По его словам, самое точное определение России - "зона проживания". Там нет граждан, но есть "временно проживающие", как квартиранты, вот родился - временно попроживал, а потом убыл на кладбище.

"Режим играет роль арендодателя: позволяет проживать, за что взимает плату. Никто не против. Все, кого не устраивают "условия временного проживания", покидают зону", - отметил он.

Кроме того, он высказал мнение, что путинизм в России может закончиться через 10-15 лет, а может не закончиться и привести к глобальной войне в мире.

"Путинизм - предсмертная стадия большевизма. Другое дело, что продлиться она может до 10-15 лет: пока вождь не убудет на лафете в сторону погоста. И потом, по инерции, еще лет 5. А может закончиться глобальной войной, если у "вождя" перемкнет полушария, и он решит, что не представляет себе планету без Путина, как карту мира - без России...", - резюмировал писатель.

Также ранее сообщалось, что Саша Сотник рассказал о серьезной проблеме Владимира Путина в России. По его словам, обстановка в России накаляется с каждым днем все больше, и удерживать власть для президента Владимира Путина бескровно становится все сложнее.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что Сотник рассказал, когда Россия оставит Донбасс в покое.