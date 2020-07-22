Участник группы Kozak System Иван Леньо рассказал, как бороться с российской пропагандой

По его словам, отношения Украины и Польши пытается разладить Россия, спекулируя на Волынской трагедии, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы развеять мифы пропаганды.

Об этом он рассказал 2016 года в интервью для журналистов Обозревателя.

"Мы думаем, что ноги растут именно из России. Именно Россия ведет себя так, что ссорит всех соседей вокруг себя и отношения Украины и Польши пытается разладить. Если говорить о простых поляках и украинцах, то половина вообще не знает, о чем идет речь (о Волынской трагедии. – прим. ред.), а те, кто знает, особенно этим не интересуются. Потому что это история. Историю нельзя двигать…. Нельзя делать кого-то одного виновным в ситуации, когда виновны оба", - отметил Леньо.

По его словам, пора уже перевернуть страницу истории и строить отношения с чистого листа. Кроме того, он уверен, что российские политики обязательно заплатят за то, что лезут в отношения Украины с другими странами.

"У нас в истории с поляками было много негативных моментов, их необходимо забыть и сделать определенные выводы. Начать строить отношения на правильных гуманистических основах. Политикам, которые начали это, все еще аукнется. Ведь они продолжают строить свою карьеру на крови", - сказал Леньо.

Как сообщала Politeka, известный музыкант Леньо предупредил о неуемном аппетите России в Украине.

Также Politeka писала, что известный музыкант Леньо призвал к радикальным действиям против России.