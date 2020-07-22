"Кроме войны у них методов нет"

Для повышения рейтинга президент РФ Владимир Путин может пойти на настоящую войну

Такое мнение в 2019 году в своем блоге на Обозревателе озвучил президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман, передает Politeka.

По словам аналитика, рейтинг Путина на самом деле падает, падает и доверие. А это – очень серьезный симптом, с которым ему необходимо что-то делать.

"А что с этим делать? К сожалению, кроме войны у них методов нет, она как-то может поднять рейтинг. Но несколько может поменяться концепция. В случае с Украиной, это была освободительная война, мы освобождали жителей Крыма от потенциальной угрозы – бандеровцев, которые придут и всех зарежут. Именно так подавали информацию на российском ТВ", – считает Гозман.

Автор отмечает тот факт, что "освободительная" война (как с Украиной) уже не срабатывает.

"Если брать Беларусь, то мне кажется, что переключить Бацьку сразу на врага, тоже сложно. Я боюсь, что теперь может сработать только оборонительная война, но нужно создать ощущение этой оборонительной войны, нужно обострение по главным линиям, например, с американцами или другими, а это чревато тем, что война и в самом деле начнется", – продолжил политик.

Поэтому, по мнению эксперта, у Путина есть лишь один путь.

"Им нужно влезть в большую войну, но только идиоты могут поверить, что на нас наступают. Но среди наших пропагандистов уже поднимается тема о готовности Украины напасть на Ростов", – высказал предположение Леонид Гозман.

Politeka писала, что журналист Виталий Портников заявил, что демонтаж России – лучший выход для Украины и Крыма.

"Возможно, это горькое, но полезное лекарство сработает и в случае с Российской Федерацией: ее демонтаж для восстановления территориальной целостности Украины представляется на сегодняшний день лучшим выходом и для Украины, и для Крыма, и для народов самой России, в том числе и для русского народа", – считает он.

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