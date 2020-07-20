Внешняя политика РФ – это политика раннего феодализма

Такое мнение в 2019 году в интервью Обозревателю выразил российский политик Леонид Гозман, передает Politeka.

"Величие, уважение, признание, чтобы все понимали, что ты главный, и так далее. Это – политика раннего феодализма, когда король мог начать войну, потому что другой король на совместном пиршестве выделил ему неправильное место", – заявил Гозман.

По мнению политика, то, что сейчас делает российский президент Владимир Путин, это не восстановление СССР или советской власти.

"Это не возврат в прошлое. Это новый виток. Чего-то неприятного и плохого, но новый виток. То же самое и с имперской политикой России", – убежден эксперт.

Также Леонид Гозман сравнил цели, преследуемые нынешней российской властью и властями царской России.

"Империя захватывала какую-то территорию, как-то договаривалась с местными элитами. Логика была двойная: был момент престижа – "наш щит на воротах Царьграда". Но был и момент прагматический. Мы берем какие-то территории, из которых можно что-то выкачивать, территории, на которых удобно строить оборону или прорываться дальше и так далее. В конечном счете было представление о том, что это делается во благо империи", – объяснил политические цели царизма политический деятель.

В то же время, по мнению Гозмана, сегодняшние действия Москвы противоречат "царской" логике.

"Нет оснований полагать, что то, что они делают, выгодно для страны. Времена изменились, уже не XIX век, контроль за территорией почти ничего не означает. Уже давно ни одна из великих держав никаких территорий к себе не присоединяла, они прекрасно живут без этого, и без этого оказывают влияние на соседей. Кроме того, мне кажется, что у нашей государственной политики вообще нет цели улучшения жизни людей в России. И эта политика неэффективна", – резюмировал Леонид Гозман.

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