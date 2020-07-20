Такого позора давно не было

Боевики зазывают новобранцев в свою "армию" безграмотными и бестолковыми листовками

Как передает Politeka.net, агитацию из самопровозглашенной "ДНР" опубликовал портал "Диалог".

В сети появилась листовка, при помощи которой оккупанты приглашают в ряды своих бандформирований, а конкретно - в "воинскую часть" в селе Безименное Донецкой области. На ней изображена девушка, которая в одной блузке позирует возле армейского грузовика, припаркованного посреди поля. Вероятно, именно она должна заманить мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Откровенный сексизм - не единственная отличительная черта этой листовки. Гении из "ДНР" напечатали поверх фотографии текст, который очень сложно прочитать из-за цвета. Часть букв налезают на гузовик и сливаются с ним. Кроме того, текст написан с грамматическими ошибками.

Боевики обещают новобранцам "службу в тылу рядом с морем", отпуск два раза в год, увольнения, бесплатную учебу в вузах самопровозглашенной республики. "Окажем помощь в оформлении гражданства ДНР и РФ", - написали агитаторы.

Ранее стало известно, что в Донецке оккупанты массово убирают российские флаги. Как говорят источники, триколоры уже сыграли свою роль, ведь День России прошел, как и голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Напомним, Пушилин еще больше "отрезал" жителей ОРДО от Украины.

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