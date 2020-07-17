Группа военных из РФ приехала в оккупированный Донецк, чтобы изучить позиции ВСУ в южном направлении

Как сообщает Politeka.net, об этом пишет Телеграм-канал "Вольнодумец" со слов источников.

Еще 10 июля в Донецк прибыли 20 человек из Москвы, цель которых около недели тщательно скрывали. Боевики заявили, что они приехали вести переговоры об экономическом развитии так называемой "ДНР". Очевидцы обратили внимание, что в сопровождении гостей из РФ более 40 охранников, а еще три группы бойцов охраняют их во время поездок по "республике".

Военный статус москвичей раскрыли внезапно. Они заселились в гостинницу "Виктория", где обычно живут российские кураторы. Боевики из Донецка приехали поприветствовать "экономистов" и тут же обратились к одному из новоприбывших «товарищ полковник» прямо на глазах работников учрежденя.

"По словам обслуживающего персонала, как минимум одна группа гостей состоит из троих полковников и двух подполковников. Ну а в других есть люди и поважнее", - пишет "Вольнодумец".

Как сообщили источники, 13 июля группа из восьми москвичей отправились проверять Мариупольское направление и сообщили, что их не будет несколько дней. Другие "гости" регулярно катаются в восточном направлении, а после возвращения активно обсуждают полученную информацию: расстановку сил, укрепление позиций, подвоз боеприпасов, тыловое обеспечение, расчет времени на маневры.

"Истинная цель приехавшей команды - изучение позиций ВСУ, их укрепленность, глубина обороны, система связи и взаимодействия, наличие естественных препятствий, дороги, тыловое обеспечение и др", - сообщают авторы, связывая приезд военных из Москвы с мобилизацией, которую президент Путин объвил в России. - "Подразделения Южного военного округа МО РФ, куда входят и 1-2 Армейские корпуса, расположенные в оккупированной части Донецкой и Луганской области, кишат, как улей перед вылетом".

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