За шесть прошедших лет Украина очень оторвалась от Крыма

Об этом в интервью Gazeta.ua заявила правозащитница Александра Матвийчук, сообщает Politeka.

Причем, считает она, произошло это по вине Украины.

"Когда мы говорим "Крым – это Украина", речь не только о лозунге, но и об активных действиях по сохранению связей с людьми, которые там находятся. Простой пример: стоит давно перевести в онлайн государственные сервисы для людей, живущих на оккупированных территориях. Государство должно дать им знак: ты - наш гражданин", – объяснила свою точку зрения правозащитница.

Матвийчук напомнила, что с начала оккупации Россия взяла курс на превращение бывшего курорта в милитаризованную военную базу.

"Лицо Крыма изменило увеличение количества военных и военной техники. В Сирию, где Россия ведет боевые действия, ракеты отвозят из Крыма. Россия проводит целенаправленную политику изменения состава населения полуострова. Всех, кто проживал там до оккупации, она рассматривает как априори нелояльных. Потому что эти люди жили там при Украине и при какой-никакой свободе. Через год-два оккупации на полуострове начали преследовать даже бывших активистов "русской весны". Они выходили с портретами Путина и не могли понять, почему их бьет полиция", – продолжила правозащитница.

Александра Матвийчук обращает внимание на то, что Россия взяла курс на замещение населения и делает это несколькими способами.

"Первый - посредством развернутой системы репрессий, чтобы дать сигнал активным людям: выезжайте. Вторая часть этой стратегии – колонизация Крыма гражданами РФ. Это люди особого сорта – бывшие судьи, гэбисты, военные – то население, которое должно быть при военной базе. Эта политика действует очень эффективно. Состав населения меняется. В 2016 году прирост новых людей в Крыму, не учитывая Севастополя, составил уже 4,9 процента. С годами этот показатель будет расти. Это делается для того, чтобы, когда встанет вопрос деоккупации Крыма, Россия сказала: давайте проведем референдум и спросим мнение населения", – объяснила тактику оккупационных властей в Крыму эксперт.

Матвийчук акцентировала внимание на том, что в Крыму под преследования могут попасть и те, кто имеет не только противоречивую, но и альтернативную точку зрения к оккупационной власти.

"Но прежде всего притеснения испытывают общественные активисты, журналисты и правозащитники. В этот момент на оккупированном Донбассе могут пытать людей. Ты не можешь это остановить. И это очень фрустрирует. Поэтому я для себя решила, что если я не могу защитить тех людей, которые ведут борьбу на оккупированных территориях, то могу хотя бы сделать их борьбу видимой", – подытожила Александра Матвийчук.

Муждабаев рассказал, чем РФ заплатит за оккупацию Крыма и Донбасса: "Безвозвратно воровать не получится".

Шкляр раскрыл, когда в Украину вернутся территории Донбасса: "Нужно строить..."

Украинцам пояснили, почему война с РФ будет долгой: "пока будет мнить себя..."