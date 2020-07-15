Известный украинский писатель Василий Шкляр высказался о возращении Крыма и Донбасса

По его словам, несмотря на заявление политиков, Украина не сможет вернуть Донбасс и Крым. Он отметил, что Донбасс не стоит жизни военных, а Крым через год не будет нашим, ему нужно дать статус крымско-татарской автономии.

Об этом он сказал 2019 года в интервью Янине Соколовой в программе Рандеву на 5 канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Политики будут вам врать, что Крым завтра будет наш или через год. Я считаю, что не будет. Я не говорил, что нужно его России отдать, я говорил, что это земля крымских татар, у них другой нет. И сейчас к этой мысли склоняется большинство, даже политики, что Крыму нужно дать статус крымско-татарской автономии. А с Донбассом, когда говорю, что он не стоит, я говорю о гибели того количества военных, если бы мы сейчас пошли в наступление его отбирать. Куда полномасштабную войну вести против такого врага?" – сказал он.

По словам Шкляра, Украина должна стать процветающим государством, и это позволит ей в будущем вернуть свои земли и даже больше.

"Нужно строить такую новую Украину, что, когда наступит геополитический разлом в 21 веке, если мы будем сильными, привлекательными, успешными, будет модерная и современная Украина, то к ней присоединятся все исконные украинские земли, возможно даже те, о которых мы еще не мечтаем", – считает украинский фантаст.

Напомним, что Шкляр спрогнозировал, что произойдет с Украиной в случае присоединения к РФ.

Как сообщала Politeka, писатель Шкляр призвал украинцев отказаться от Крыма и Донбасса.

Также Politeka писала, что Шкляр возмутился нежеланию украинцев изучать родной язык.



