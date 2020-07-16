Из-за агрессии против Украины Россия рискует потерять не только оккупированные, но и "свои" территории

Об этом журналист Айдер Муждабаев рассказал в интервью Роману Цимбалюку на YouTube (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

По мнению Муждабаева, Россия не сможет навсегда забрать территории Украины, в частности, Крым и Донбасс. Поэтому украинцам нужно сразу настраивать себя на возврат незаконно захваченных районов.

"Правильно наш МИД выпустил инструкцию по терминологии: нельзя говорить аннексия, нам нужно либо говорить оккупация – временная оккупация, либо попытка аннексии. Потому что аннексия – это безвозвратно. Но безвозвратно воровать не получится ничего. Все придется вернуть", - заявил журналист во время беседы с коллегой.

Как считает Айдер Муждабаев, в захватническая политика приведет РФ к разделению, как это было после Второй мировой войны. Многие регионы могут попросту отделиться от агрессивных россиян, чтобы жить своей жизнью.

"Придется вернуть долги Второй мировой войны, когда вы забирали чужие территории. Вы часть уже отдали, я имею ввиду Латвию, Литву, Эстонию, пытаетесь зацепиться за Украину… но вы потеряете все, без последних портков останетесь и будете в Татарстан по визе ездить", - отметил Муждабаев.

Журналист напомнил, что в 1943 году, во время Второй мировой войны, большинство жителей Германии поддерживало действия Адольфа Гитлера и захват соседних стран. По его наблюдениям, сейчас похожая ситуация в РФ - граждане одобряют политику Кремля, однако это лишь "временная эйфория".

Напомнмим, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина и развязали ему руки

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