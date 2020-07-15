В Сочи активисты снесли памятник "русским покорителям", который вызвал бурю негодования у местных жителей

Как сообщает Politeka.net, демонтаж одобрила городская мэрия, о чем сообщают российские СМИ.

30 июня в Адлере установили скандальный памятник в честь русских солдат, которые сражались против черкесов. Монумент появился на возле места впадения реки Мзымта в Черное море, в 1837 году российские войска заложили здесь форт Святого духа - именно его изображала инсталяция.

Действия властей вызвали негодование среди черкесов, предки которых выступили против Российской империи в Кавказской войне 1817-1864 годов. Общественные деятели раскритиковали установку памятников «военным преступникам, развязавшим беспрецедентно жестокую войну, поставившую древние народы Кавказа за грань уничтожения», а сам памятник назвали попыткой сфальсифицировать историю, которая оскорбляет память кавказских народов.

В итоге мэрия Сочи распорядилась снести монумент. Власти признали, что не согласовали его установку с коренными народами, которые до сих пор болезненно вспоминают о событиях Кавказской войны.

Общественная палата Абхазии поддержала снос памятника "русским покорителям Кавказа", который считает неприемлемым для современников. Там подчеркнули, что монумент установили люди, считающие горцев врагами России.

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