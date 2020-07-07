Первая женщина-космонавт в мире Валентина Терешкова навсегда войдет в российскую историю как инициатор «обнуления» Путина

Как известно, в марте депутат Госдумы РФ предложила внести в Конституцию поправки, которые позволят российскому президенту переизбираться до 2036 года. За этим последовал скандальный референдум и, как результат, – получение Путиным права руководить Россией еще не один срок, передает Politeka.net.

С тех пор у части россиян, которые не в восторге от политики РФ, имя Терешковой ассоциируется отнюдь не с покорением космоса. А памятник этой женщине в Челябинске, где она изображена в в кресле в скафандре, прижимающая к себе шлем, и вовсе вызвал шквал насмешек в социальных сетях.

Снимки опубликовала на своей странице в Twitter блогер под ником Аpril.

При первом взгляде на фото кажется, что перед глазами – скульптура беременной женщины. Более того, местные жители внесли свои элементы «декора», положив листочек с надписью «Конституция», две гвоздики и примостив рядом пару пузырьков зеленки. Видимо, таким образом местные высказали свое мнение по поводу «исторической миссии» Терешковой.

«Беременная шлемом?», «Нулем нашим», «Гений ваял. Сначала показалось, что она беременна», «Тонкая работа. Рука мастера. Виртуозное владение рашпилем, киянкой и зубилом», «и пару матов - настоящий гвоздь в творении...», «Тершкова, беременная шлемом...», «Лоб зеленкой намазать не догадались», «Прижатый к животу шлем символизирует зарождение поправки обнуления», «Рядом обнуленыш прям просится. Желательно, в таком же высокохудожественном стиле», «Саботаж скульптурный», «Памятник: Беременная женщина просит милостиню», – иронизируют комментаторы.

Валентина Терешкова совершила свой полет 16 июня 1963 года. 8 июня 1964 года у нее родилась дочь Елена.

В 2011 году она была избрана депутатом Государственной думы России от партии «Единая Россия» по ярославскому региональному списку. 10 марта 2020 года при обсуждении в Госдуме поправок к Конституции России Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков.

Напомним, Путин не сдержался и отчитал Зеленского.

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