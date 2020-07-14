Успехи американского инженера Илона Маска не дают покоя «Роскосмосу»

Идея «догнать и перегнать Америку» для космической отрасли РФ снова актуальна, как никогда, передает Politeka.net.

Так, росСМИ сообщили новость о том, что в стране разрабатывается двигатель для отправки тяжелых кораблей за пределы Солнечной системы. Об этом журналистам рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, на традиционных химических силовых установках — кислород-керосиновых или водородных — нельзя улететь к далеким планетам. Поэтому сейчас специалисты предприятий «Роскосмоса» создают транспортно-энергетический модуль на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

Кроме того, Рогозин назвал корабли SpaceX «более гламурными» аналогами «Союзов».

В соцсетях на фантастические планы «Роскосмоса» уже появилась первая реакция.

«Кажется, новый распил, ой, то есть прорыв намечается! Каковы шансы, что сверхдержава научится шить трусы, производить электрочайники и строить теплые туалеты в школах раньше, чем за пределы Солнечной системы не вылетит пущенная на ветер экономика?», – пишет блогер Մιtαuskαs.

Реакция пользователей – соответствующая.

«Знаем мы этот двигатель, это батут им. Рогозина за стотыщх**лиардов», «Очередная прачечная им. подводно-космических войск расеи? Не, ну а чо? Запустят с пенделя за пределы Кузю с примёрзшим причалом... будет дымить, пердеть, лететь... правда, недолго. Но Маск успеет обзавидоваться, даа...», «Они двигатель на новый самолет не могут изобрести!», «Америку догнали и перегнали, базу на Луне построили, на Марс слетали. Пора замахнуться и за пределы! И беспределы», – иронизируют в комментариях.

Ранее мы писали, что Дмитрий Рогозин, который ранее предлагал американцам добираться до МКС на батуте, намекнул, что российские космонавты смогут летать американскими ракетами.

В свою очередь Илон Маск раскритиковал российскую космическую промышленность за то, что там до сих пор пользуются кораблем «Союз», созданным в 50-ых годах прошлого века. По его словам, если бы был жив конструктор Сергей Королев, он бы назвал это безумием.

Напомним, Романенко пояснил, почему Украине не видать своих илонов масков.

Как сообщала Politeka, Илон Маск раскрыл тайну космоса: «где искать инопланетян».

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