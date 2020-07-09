Российский поэт-песенник Илья Резник резко осудил артистов из РФ

В частности, он расскритиковал артистов РФ, которые жалуются на финансовую нестабильность из-за мировой пандемии китайского вируса и выпрашивают помощь у государства РФ. Об этом он рассказал в комментарии «Собеседнику».

Он считает, что в кризисной ситуации люди проявили свою истинную сущность и показали настоящее лицо. Это касается и российских звезд, которые беспрерывно жалуются на бедственное материальное положение и финансовые потери из-за карантина.

«Противно слышать, как звезды в нашей стране просят помощи у государства! Кошмар просто! Цинизм в высшей степени! Печально все это. Голые короли, получается. Настроили и накупили дворцов, апартаментов по всему миру, а как только закончились корпоративы, так и платить нечем за все это? А другим, полезным делом для страны и для людей заняться не смогли. Не умеют ничего. И отдать ничего и никому не могут», — констатировал поэт-песенник.

Также ранее сообщалось, что писательница Людмила Улицкая объяснила, почему ей стыдно за свою страну.

По ее словам, сейчас Россия пребывает в состоянии войны с культурой, ценностями гуманизма, свободой личности и идеей прав человека. Кроме того, она добавила, что Россия давно больна.

Напомним, что писательница Улицкая объяснила, чей Крым на самом деле.

Как сообщала Politeka, писательница Улицкая заголосила из-за "ущемления" русского языка в Украине.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.