Русскоязычная писательница из Донецка, профессор истории Донецкого национального университета Елена Стяжкина указала России на немаловажный нюанс в Украине

Так, она объяснила Кремлю, что русский язык не нуждается в защите, а Украину убить сложно. Об этом она сказала 2015 года на торжественной церемонии награждения лучших русскоязычных писателей, передает Обозреватель.

"Единственный язык любви, который я знаю – это русский. И он точно не нуждается в военной защите в Украине. Совершенно и абсолютно точно. Русский язык не нуждается в крови. Он нуждается в критиках, в издателях, писателях, учителях, в детях. Он нуждается в нас", - отметила писательница.

По ее словам, Россия-завоеватель, который способен убить Украину, но он не понимает, что этим он уничтожит и ее жителей.

"Тот, кто хочет завоевывать, силен до безумия, и в нем способен завоевать все, что считает нужным. Завоевать Россия Украину, наверное сможет, но убить Украину на Востоке и Юге – нет. Потому, что убить Украину – это убить меня, русскую и других, тоже русских. В общем, как говорят теперь в Одессе, Вова, не делай маме нервы", - подчеркнула Стяжкина.

Также ранее сообщалось, что писательница Людмила Улицкая объяснила, почему ей стыдно за свою страну.

По ее словам, сейчас Россия пребывает в состоянии войны с культурой, ценностями гуманизма, свободой личности и идеей прав человека. Кроме того, она добавила, что Россия давно больна.

Напомним, что писательница Улицкая объяснила, чей Крым на самом деле.

Как сообщала Politeka, писательница Улицкая заголосила из-за "ущемления" русского языка в Украине.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.