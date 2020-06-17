Главари «Л/ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин наплевали на ситуацию с коронавирусом в России и анонсировали открытие границ с РФ

Как передает «Диалог.ua», скорее всего, такая прыть связана с приближающимся голосованиям по поправкам в Конституцию РФ, в котором примут участие и жители оккупированных территорий с российскими паспортами.

В «ЛНР» начали отменять карантин и заявили, что откроют границу с Россией уже в ближайший понедельник, 22 июня. Аналогичные планы озвучили и в «ДНР».

««ЦИК» «ЛНР» заявила о том, что пресловутое голосование по Конституции РФ будет проводиться с 25 по 30 июня. Можно с уверенностью констатировать, что до этого времени границу точно откроют», – цитирует издание информацию сепаратистского телеграм-канала «Луганский инсайд».

16 июня на прямой линии соответствующий намек прозвучал и из уст Пушилина. Правда, точных сроков он не указывал, однако высказал уверенность, что это произойдет аккурат к голосованию за обнуление президентских сроков Владимира Путина.

В свою очередь жители обоих «республик» не в восторге от грядущей перспективы, отмечая, что в подконтрольных Украине регионах Донеччины и Луганщины зафиксировано всего 398 случаев китайского вируса, а в соседней с ОРДЛО Ростовской областью – более шести тысяч зараженных.

Ранее мы писали о том, что главарь «ДНР» Денис Пушилин не собирается стареть в непризнанной республике, позаботившись о запасном аэродроме. Выяснилось, что рьяный радетель за «независимый Донбасс» владеет недвижимостью и бизнесом в России.

Напомним, оккупанты взяли в оцепление пол Донецка, тревожные данные разведки.

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